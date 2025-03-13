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ВТБ получит 93 млрд рублей на строительство ВСМ Москва — Петербург

ВТБ привлечет 93 млрд рублей для постройки магистрали Москва — Петербург
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

ВТБ планирует привлечь 93 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в виде субординированного депозита для финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет «Интерфакс».

По его словам, банк рассчитывает получить эти средства до конца марта, с возможной корректировкой сроков на начало апреля. По словам Пьянова, ставка по депозиту установлена на уровне 1%, вся экономическая выгода от низкой ставки, в соответствии с требованиями министерства финансов, будет направлена на реализацию проекта ВСМ.

Отмечается, что ВТБ не получит дополнительной прибыли от этой сделки. Привлечение субординированного депозита увеличит коэффициент достаточности капитала банка примерно на 0,4 процентных пункта.

В январе правительство одобрило обнуление НДС для перевозчиков ВСМ Москва — Питер до 2065 года

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, включенная в транспортную стратегию России до 2030 года с последующим продлением до 2035 года, пройдет по территории шести регионов страны, соединив две столицы. Проект призван улучшить транспортную доступность и сократить время в пути между двумя крупнейшими городами России.

Ранее Путин поручил принять меры для строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург.

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