Крупное ДТП произошло на трассе М5 «Урал» в Пензенской области

В Пензенской области лоб в лоб столкнулись две легковушки

Крупное ДТП произошло в Мокшанском районе Пензенской области, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

«1 августа 2025 года, в 5 часов утра, на 571 км Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в границах Мокшанского района Пензенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, автомобиля Datsun on-DO и автомобиля Chevrolet Epica», — сообщает канал.

Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Накануне в Москве на МКАД в ДТП попали три автомобиля.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель на черной машине создает опасную ситуацию на дороге, останавливаясь перед движущейся на полной скорости фурой. Тогда водитель большегруза поворачивает, чтобы избежать столкновения, и врезается в дорожное ограждение, вместе с ним также поступают еще два автомобиля.

Ранее прокуратура опубликовала видео массового ДТП на МКАД в Москве.