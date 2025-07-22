Россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в первом полугодии 2025 года снизились почти на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».

«В I полугодии на новые автомобили было потрачено 1,67 трлн рублей, что на 26,4% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года», — говорится в сообщении.

В структуре финансовой емкости абсолютное лидерство сохраняют «китайцы», доля которых в июне составила 56,5%. Далее следуют: отечественные бренды — 16,8%, европейские — 12,8%; японские — 6,7%; корейские — 2,1% и американские — 1,2%.

До этого стало известно, что с начала июля семь автобрендов в России изменили ценники на свои автомобили.

В частности, у Haval стали дешевле восемь из десяти моделей. Кроссовер Jolion 2025 года выпуска потерял в цене 150 – 200 тысяч (минус 6,8 – 8,2%) и стоит уже 1 999 000 – 2 749 000 рублей. Кроссовер M6 подешевел на 50–180 тысяч (минус 2,3–8,3%), а его новые цены находятся в диапазоне 1 999 000 – 2 119 000 рублей.

Стоимость минивэна Wey 80 снизилась на 200–700 тыс. рублей. Компания Great Wall Motors опустила ценник пикап Poer New на 100 тысяч рублей. Полноприводная версия кроссовера Omoda C5 потеряла в цене 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Думе готовят увеличение госпошлин на выдачу документов водителям.