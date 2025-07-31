На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало массовое ДТП с переворотом авто в Москве

В Москве массовое ДТП с опрокидыванием попало на видео
true
true
true

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Три автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе, один из них от удара перевернулся. Движение в районе аварии затруднено <...> На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших нет», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видна опрокинувшаяся черная машина.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП.

Также в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом. В Дептрансе заявили, что движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее мужчина показал гениталии на парковке и не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами