На видео попало массовое ДТП с переворотом авто в Москве

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Три автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе, один из них от удара перевернулся. Движение в районе аварии затруднено <...> На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших нет», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видна опрокинувшаяся черная машина.
До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП.
Также в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом. В Дептрансе заявили, что движение в районе аварии оказалось затруднено.
Ранее мужчина показал гениталии на парковке и не выжил.