На видео попало массовое ДТП с переворотом авто в Москве

В Москве массовое ДТП с опрокидыванием попало на видео

На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Три автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе, один из них от удара перевернулся. Движение в районе аварии затруднено <...> На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших нет», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видна опрокинувшаяся черная машина.

До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП.

Также в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве произошло ДТП с автомобилем и мотоциклом. В Дептрансе заявили, что движение в районе аварии оказалось затруднено.

Ранее мужчина показал гениталии на парковке и не выжил.