Мужчина показал гениталии на парковке и не выжил

В Малайзии расправились с мужчиной, который показал гениталии на парковке

В Малайзии толпа забила 51-летнего мужчину, который показал свои гениталии на парковке. Об этом сообщает MS News.

«51-летний местный мужчина был избит гражданскими лицами после того, как он якобы показал свои гениталии в общественном месте — на парковке у супермаркета в Малакке 27 июля около 19:30», — передает издание.

В результате полученных травм мужчина не выжил. Фотография его тела, лежащего на дороге, завирусилась в сети.

По версии полиции, очевидцев разозлило поведение мужчины, поэтому они решили его наказать. В ходе драки показывавший гениталии получил удар в голову.

До этого в Крыму голый мужчина прошелся по проезжей части.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью обнаженный человек идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте. При этом рядом с ним проезжают машины. На записи также слышно, как люди смеются с внешнего вида мужчины.

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