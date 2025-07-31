Огромная пробка образовалась на трассе М4 «Дон»

В Ростовской области на трассе М4 «Дон» образовалась автомобильная пробка из-за ремонта дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Машины встали в 16-километровую пробку на М4. Затор в сторону Москвы образовался из-за ремонта трассы в Красносулинском районе», — сообщает канал.

О том, сколько времени может уйти на преодоление проблемного участка трассы, не сообщается.

До этого водители сняли на видео пробки из более 2000 автомобилей у Крымского моста.

На размещенных в сети кадрах видно, как тысячи машин выстроились в одну линию на подъездах к мосту.

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