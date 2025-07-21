Водители сняли на видео пробки из более 2000 автомобилей у Крымского моста

Водители сняли на видео огромные пробки из 2005 машин у Крымского моста

На подходах к Крымскому мосту образовались пробки из суммарно более 2000 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 1355 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов», — говорится в публикации.

Водители сняли на видео образовавшийся затор. На размещенных в сети кадрах видно, как тысячи машин выстроились в одну линию на подъездах к мосту.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

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