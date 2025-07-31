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Названо число запрещенных в РФ китайских грузовиков

«Известия»: число отозванных китайских грузовиков в РФ может достигнуть 30 тысяч
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Количество китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, которые необходимо модернизировать после заявления Росстандарта об их опасности, может достигать 30 тыс. единиц. Об этом «Известиями» сообщил руководитель отдела продаж ООО «ААА Траксервис» Андрей Романюк.

«Указанные марки являются крайне популярными в России, и если количество выявленных несоответствий будет иметь масштабных характер, то количество таких автомобилей может достигнуть 25–30 тыс. единиц», — сказал Романюк «Известиям».

До этого стало известно, что Росстандарт приостановил продажи в России моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak из-за их небезопасности для водителей и других участников дорожного движения.

«Нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок, несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в публикации.

Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки специалисты выявили проблемы с эффективностью тормозной системы грузовиков, а также с уровнем издаваемого ими шума. Помимо этого, эксперты обнаружили проблемы с ремнями безопасности, выбросами в атмосферу и устойчивостью машин.

Среди прочего специалисты установили проблемы с рулевым управлением, противоподкатными устройствами и многие другие недостатки, вроде многочисленных нарушений, связанных с документацией. Ведомство выдало производителям ряд предписаний по их устранению.

Под ограничения попали автомобили Dongfeng (DFH4180), Foton (BJ4189), FAW (CA4250, CA4180), Sitrak (ZZHS), а также шасси Foton типа M4L.

Ранее в России приостановили выпуск грузовиков «Исток».

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