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Росстандарт объяснил, почему остановил продажи грузовиков из Китая

Росстандарт: остановка продажи грузовиков из Китая связана с их небезопасностью
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Росстандарт приостановил продажи в России моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak из-за их небезопасности для водителей и других участников дорожного движения. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Нарушения, выявленные в ходе проведенных проверок, несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в публикации.

Как пояснили в ведомстве, в ходе проверки специалисты выявили проблемы с эффективностью тормозной системы грузовиков, а также с уровнем издаваемого ими шума. Помимо этого эксперты обнаружили проблемы с ремнями безопасности, выбросами в атмосферу и устойчивостью машин.

Среди прочего специалисты установили проблемы с рулевым управлением, противоподкатными устройствами и многие другие недостатки, вроде многочисленных нарушений, связанных с документацией. Ведомство выдало производителям ряд предписаний по их устранению.

Под ограничения попали автомобили Dongfeng (DFH4180), Foton (BJ4189), FAW (CA4250, CA4180), Sitrak (ZZHS), а также шасси Foton типа M4L.

Ранее в России приостановили выпуск грузовиков «Исток».

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