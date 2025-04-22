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В России приостановили выпуск грузовиков «Исток»

Росстандарт приостановил выпуск грузовиков «Исток» из-за нарушений
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Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт выявил, что грузовые автомобили марки «Исток» типа 4749D модификации 4749DT категории N1 не соответствуют некоторым обязательным требованиям, сообщает агентство. Соответственно, принято решение о приостановке выпуска этих грузовиков.

«Выявлено искусственное занижение максимальной технической допустимой массы до 3500 кг, что влечет за собой возможность перевозки грузовиком категории N2 груза массой только в 150 кг, хотя фактически такой грузовик возит грузы до 7 тонн», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что такие грузовики создают повышенные риски возникновения ДТП вследствие более протяженного тормозного пути и повышают шумовое загрязнение.

До этого «Росстандарт» объявил отзыв в России 2,2 тыс. кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья.

Отзыв затронет 2233 автомобиля, проданных в России с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023 года. У этих машин спинка заднего дивана состоит из двух секций, складывающихся в пропорции 60 на 40%.

«Возможно, некоторые точки на концах средней планки спинки сиденья со стороны, составляющей 40%, не имеют минимального радиуса, соответствующего требованиям стандарта UN ECE R.21. EC. Средняя планка (включая торцы) покрыта поролоном», — описывается дефект в сообщении ведомства.

В случае ДТП, когда часть сиденья сложена, пассажир может коснуться планки каркаса, что увеличит риск получения травмы. На всех машинах, подлежащих отзыву, каркас спинки сидений будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что в России перезапустят систему национальных краш-тестов RuNCAP.

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