Стало известно, кто займет пост главы Renault Group

Главным исполнительным директором Renault Group станет Франсуа Прово, сообщает interfax.ru со ссылкой на заявление компании.

Прово возглавит компанию с 31 июля сроком на четыре года. С 2023 года он занимает пост директора по закупкам, партнерствам и связям с государственными структурами в Renault.

Предыдущий глава Renault Лука де Мео в июне 2025 года объявил о своем решении покинуть компанию и продолжить карьеру за пределами автомобильной отрасли.

Бывший топ-менеджер Renault собирался занять должность исполнительного директора французской дизайнерской компании Kering.

Если переход де Мео в Kering подтвердится, то может произойти ребрендинг итальянского дома моды Gucci. Де Мео заменит генерального директора Kering Франсуа-Анри Пино.

До этого вице-президент автомобилестроительной корпорации Honda Синдзи Аояма подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении на общественном мероприятии.

В Honda отказались раскрыть более подробную информацию о сути обвинений в адрес Аоямы.

Ранее стало известно, что глава производителя Jeep и Fiat Карлос Таварес уходит в отставку.