Глава Renault Group Лука де Мео уходит в отставку

Глава Renault Лука де Мео объявил о своем решении покинуть компанию и продолжить карьеру за пределами автомобильной отрасли, сообщает Reuters.

Топ-менеджер Renault покинет свой пост в середине июля и займет должность исполнительного директора французской дизайнерской компании Kering.

Если переход де Мео в Kering подтвердится, то может произойти ребрендинг итальянского дома моды Gucci. Де Мео заменит генерального директора Kering Франсуа-Анри Пино, отмечает Reuters.

До этого вице-президент автомобилестроительной корпорации Honda Синдзи Аояма подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении на общественном мероприятии.

«Один из руководителей высшего звена компании Honda внезапно ушел в отставку после обвинений в неподобающем поведении во время светского мероприятия. Он стал очередным топ-менеджером японского бизнеса, покинувшим свой пост с позором», — отмечается в публикации Financial Times.

В Honda отказались раскрыть более подробную информацию о сути обвинений в адрес Аоямы.

Ранее стало известно, что глава производителя Jeep и Fiat Карлос Таварес уходит в отставку.