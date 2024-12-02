Глава производителя Jeep и Fiat покинет свой пост

Главный исполнительный директор автоконцерна Stellantis Карлос Таварес уходит в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там заявили, что Stellantis будет руководить временный комитет, председателем которого будет глава совета директоров Джон Элканн.

«Процесс назначения нового постоянного генерального директора находится на стадии завершения, им занимается специальный комитет совета директоров, и он будет завершен в первой половине 2025 года», — говорится в сообщении.

Как заявил старший независимый директор Stellantis Анри де Кастрис, руководство компании приняло такое решение в связи с возникшими внутри него разногласиями.

В конце ноября стало известно, что концерн Stellantis закроет 120-летний завод в британском городе Лутон для оптимизации производства на фоне кризиса автопрома.

Stellantis владеет 14 автобрендами (Jeep, Citroen, Dodge и другие).

Ранее автопроизводитель Fiat снял с выпуска культовую модель.