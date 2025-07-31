Люксовые автомобили с пробегом в России можно купить дешевле 2 миллионов рублей

РИА Новости: в РФ Bentley с пробегом можно купить по цене китайского кроссовера

Люксовые подержанные машины Maserati и Bentley в России продают менее чем за 2 млн рублей, что сопоставимо с ценой некоторых новых китайских кроссоверов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Авто.ру».

«По состоянию на конец июля 2025 года самыми доступными люксовыми автомобилями стали Maserati Quattroporte, Bentley Flying Spur и Continental GT. Их возможно приобрести меньше чем за 2 миллиона рублей», - рассказали в «Авто.ру».

Отмечается, что за 1,45 млн рублей можно купить Maserati 2007 года выпуска, а за 1,4 млн - Bentley 2007 года выпуска.

В России по итогам первых 6 месяцев 2025 года было продано 1245 люксовых автомобилей с пробегом, что на 18% больше, чем за такой же период 2024 года.

Тройку моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам 6 месяцев нынешнего года образуют Bentley Continental GT (201 шт.), Lamborghini Urus (148 шт.) и Bentley Bentayga (120 шт.).

В июне россияне купили 231 подержанный автомобиль люксовых марок. Это на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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