Названы самые популярные люксовые автомобили в России

В России по итогам первых 6 месяцев 2025 года было продано 1245 люксовых автомобилей с пробегом, что на 18% больше, чем за такой же период 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Тройку моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам 6 месяцев нынешнего года образуют Bentley Continental GT (201 шт.), Lamborghini Urus (148 шт.) и Bentley Bentayga (120 шт.).

В июне россияне купили 231 подержанный автомобиль люксовых марок. Это на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тысяч до 1 млн рублей по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее были названы автомобильные бренды, от которых отказываются российские дилеры.