В европейской стране в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев

STA: в Словении в автоаварии с участием россиянина погибли пять иностранцев

На северо-востоке Словении в автомобильной аварии, один из участников которой — россиянин, погибли пять иностранных граждан. Об этом сообщает STA.

По информации полиции города Целе, ДТП произошло, когда гражданин Украины, управлявший фургоном, столкнулся с грузовиком, за рулем которого был россиянин. По предварительной версии, причиной инцидента стало превышение скорости.

Также в аварии один человек получил тяжелые травмы.

До этого сообщалось, что на юго-восточной хорде (ЮВХ) произошло столкновение двух автомобилей, движение по городской магистрали затруднено.

В Дептрансе добавили, что в районе места аварии движение затруднено на протяжении 3 км и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 19:15 мск, пробка в районе места аварии начинается после эстакады над улицей Пруд Ключики.

Также затруднения в движении возникли из-за ДТП с автомобилем и мотоциклом в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце. Из-за аварии были заблокированы две полосы из трёх, имеющихся во внешней ветви тоннеля.

Ранее на видео попали горящие автобусы в Кубинке.