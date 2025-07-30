На видео попали горящие автобусы в Кубинке

В подмосковной Кубинке загорелись автобусы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Очевидцы сообщили, что как минимум два автобуса загорелись на территории стоянки прямо в центре города. К месту происшествия уже приехали бригады МЧС: они приступили к тушению. Есть вероятность, что огонь может распространиться и на другой транспорт», — сообщает канал.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства уточняются.

До этого стало известно, что в Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус со школьниками. Большая часть детей в аварии с УАЗом отделались ушибами и ссадинами, но двое подростков получили более серьезные травмы. На момент ДТП в салоне находились 20 детей в возрасте от семи до 15 лет. При аварии пострадал 21 человек, 18 из них — несовершеннолетние. По факту инцидента была организована проверка.

Ранее в Омской области два большегруза вспыхнули в момент ДТП и попали на видео.