В России приостановили импорт ряда китайских грузовиков

Росстандарт решил запретить импорт и продажу в РФ китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak из-за нарушений требований по безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Причиной принятия Росстандартом данного решения являются выявленные <...> нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения...» — говорится в сообщении.

Под ограничения попали автомобили Dongfeng (DFH4180), Foton (BJ4189), FAW (CA4250, CA4180), Sitrak (ZZHS), а также шасси Foton типа M4L. По результатам проверки, были нарушены требования по эффективности тормозной системы, уровню шума, идентификации органов управления и устройству экстренного вызова.

Сообщается, что также были зафиксированы многочисленные нарушения, связанные с документами. Ведомство выдало производителям ряд предписаний по их устранению.

Ранее в России приостановили выпуск грузовиков «Исток».