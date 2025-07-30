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Видео: толпа избила таксиста в Чебоксарах за отказ везти излишек пассажиров

В Чебоксарах толпа мужчин избила таксиста и попала на видео
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В Альгешево (микрорайон Чебоксар, Чувашия) толпа мужчин избила водителя такси и повредила его машину за отказ везти лишних пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Чебоксары» и публикует видеозапись инцидента.

«По словам местных жителей, он отказался везти большее количество людей, чем предусмотрено правилами. Заказчики проявили агрессию. Таксист попытался уехать и сбил одного из нападавших. В результате его избили и разбили машину», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что около автомобиля, стоящего среди частной застройки, собралась толпа из нескольких десятков человек. Мужчины наносили удары по машине, а затем разбили стекло и начали избивать водителя. Несколько человек вскочили на автомобиль и проломили у него лобовое стекло.

Пострадавшего водителя и сбитого им пешехода увезли в больницу, таксисту продолжают поступать угрозы, утверждает «Про город Чебоксары».

Ранее москвич сломал шею при падении с самоката.

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