«Играет на руку «КамАЗу»: Росстандарт нагрянул с проверкой к производителю грузовиков Sitrak

Вслед за Shacman Росстандарт пришел с проверкой к производителю грузовиков Sitrak

Росстандарт пришел с проверкой к главному конкуренту «КамАЗа» — китайскому бренду грузовиков Sitrak. Над компанией нависла угроза отзыва ОТТС и огромных финансовых потерь из-за жалоб на безопасность. Аналогичная проверка в отношении бренда Shacman в прошлый раз привела к потере 115 млрд рублей. Что не так с китайскими грузовиками — в материале «Газеты.Ru».

С 13 мая Росстандарт начал внеплановую выездную проверку китайских грузовиков под брендом Sitrak, о чем свидетельствуют данные на сайте единого реестра надзорных мероприятий.

Запрос в китайскую компанию направила и Генпрокуратура.

Ровно по такому же сценарию в феврале 2025 года началась проверка китайской компании Shacman — ее грузовики на третьем месте по популярности в России.

close Грузовые автомобили Shacman Павел Лисицын/РИА Новости

В итоге это закончилось для Shacman приостановкой действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на грузовики SX3258.

С того момента их запретили продавать в России, потери Shacman оценили примерно в 115 млрд рублей.

Производитель Sitrak еще крупнее — он второй по популярности бренд грузовиков в России после «КамАЗа» и принадлежит крупному китайскому концерну Sinotruk Group, который также владеет грузовой маркой Howo. Дистрибьютором обоих брендов в России выступает ООО «Синотрак Рус».

За последнее время на Sitrak стали поступать многочисленные жалобы из-за аварийности автомобилей и игнорирования требований по отзывным кампаниям, сообщал Mash. Утверждалось, что на грузовики этой марки смонтировали не интегрированную в конструкцию машины систему вызова экстренных оперативных служб в случае ДТП, а более простое устройство.

«Проверять Sitrak уполномочены 18 человек, среди которых должностные лица и эксперты НАМИ (научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт)», — сообщил Telegram-канал.

Отмечается, что выездная проверка Sitrak продлится до 26 мая.

Будут проблемы

Ситуация вокруг Sitrak выглядит очень тревожной и сулит большие репутационные и коммерческие издержки для компании, заявила директор маркетингового агентства «Автомаркетолог» Татьяна Акимова в беседе с «Газетой.Ru».

«Это продолжение истории с Shacman, ставшей своего рода прецедентом. Сейчас у Sitrak достаточно хорошие позиции на рынке, бренд имеет свою аудиторию. Однако проверки, как и массовые аварии с участием этих грузовиков, бьют по его статусу. Бездействие по отзывным кампаниям также вызывает вопросы», — отметила она.

close Беспилотный грузовой автомобиль Sitrak Александр Рюмин/ТАСС

По словам эксперта, если у Sitrak найдут нарушения, то марка может потерять своих самых крупных покупателей. При наличии серьезных проблем у государства будет основание отозвать ОТТС на опасные китайские модели.

«Это повлияет на весь цикл эксплуатации грузовиков Sitrak и ударит по бизнесу покупателей продукции», — предупредила Акимова.

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев подчеркнул, что если проверка выявит нарушения, то Sitrak следует официально признать проблемы и ускориться с их решением.

«Для потребителя важнее не абсолютная надежность, которой не бывает, а умение признать проблему и быстро ее решить. А вот простой, особенно в коммерческом сегменте, означает огромные финансовые потери», — пояснил он.

По мнению Мосеева, подобными проверками государство пытается достичь двух целей — поддержать отечественных производителей и заставить китайские компании локализовать выпуск автомобилей в России.

«Конечно, [проверки китайских брендов] играют на руку «КамАЗу».

В этой истории он в определенной степени является бенефициаром. Государство заинтересовано в развитии собственного национального производителя. В этот сегмент также постепенно двигаются ГАЗ и Solaris», — заявил эксперт.

При этом Мосеев подчеркнул, что российские власти не пытаются прогнать китайские марки с рынка, но дают понять, что зарубежные производители «должны локализоваться и соблюдать техрегламент».

К другим тоже придут

Автоэксперт Сергей Цыганов рассказал «Газете.Ru», что проверки Sitrak автоматически означают, что Росстандарт взял на контроль и бренд Howo. При этом ожидать подобных действий в отношении марок грузовиков, которые продают мало машин и «ничего не решают на рынке», не стоит, подчеркнул он.

«Остались только Dongfeng и FAW,

close Грузовые автомобили Dongfeng Григорий Сысоев/РИА Новости

но поскольку у первой компании очень хорошие контакты с ГАЗом, то к ней с проверками придут в последнюю очередь. А вот вторая может оказаться их «потенциальном клиентом», — заявил Цыганов.

Он добавил, что сейчас государство старается тщательнее проверять конкурентов «КамАЗа».

close Грузовые автомобили FAW Донат Сорокин/ТАСС

«Тем паче рыльца у них в пушку. Те, кто занимается перевозками, продажей, покупкой этих тягачей, знают, что очень многие китайские машины, которые приходят в Россию, отступают от того, что прописано в ОТТС», — пояснил Цыганов.