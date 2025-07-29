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Гаишники рассказали о поимке 170 пьяных москвичей

В Москве гаишники поймали 170 водителей с признаками опьянения
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Максим Блинов

Госавтоинспекция Москвы подвела итоги рейда «Нетрезвый водитель». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного отделения ГАИ.

«По итогам мероприятия, прошедшего с 25 по 27 июля, пресечено более 170 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, в числе которых 45 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителей составлены административные материалы», — говорится в публикации.

Отмечается, что 123 водителя отказались от прохождения процедуры медосвидетельствования. В отношении них также были составлены административные материалы. Также против восьми автомобилистов уже возбудили уголовное дело.

До этого в Татарстане водитель Renault вылетел с дороги и наехал на мужчину, который работал в своем огороде.

ДТП произошло на Харьковской улице в поселке Северный. Очевидцы произошедшего предположили, что водитель въехавшего в огород Renault Koleos был пьян. Помимо него, в машине находился пассажир. Они не пострадали. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

Ранее полицейские в Миассе устроили за питбайкером погоню с мигалками и сиреной.

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