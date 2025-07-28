Автомобиль сломал позвоночник татарстанцу во время работы на огороде

В Татарстане автомобиль сломал позвоночник мужчине, который работал на огороде

В Татарстане водитель Renault вылетел с дороги и наехал на мужчину, который работал в своем огороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 116».

«С озера летела машина. Подскочила — и прямо в огород, где хозяин дома поливал. У него перелом позвоночника», — отмечается в публикации.

Наезд произошел на Харьковской улице в поселке Северный. Очевидцы произошедшего предположили, что водитель въехавшего в огород Renault Koleos был пьян. Помимо него, в машине находился пассажир. Они не пострадали. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

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