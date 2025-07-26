Полицейские в Миассе устроили за питбайкером погоню с мигалками и сиреной

В Челябинской области полицейские устроили погоню с мигалками и сиреной за питбайкером в Миассе. Видео опубликовал 112.

На представленных Telegram-каналом кадрах видно, как внедорожник правоохранителей преследует мини-мотоцикл сначала на дороге, а потом во дворе жилого дома.

В конце июня во Владивостоке пьяная автомобилистка без прав устроила гонки с полицией. Ее Mitsubishi Colt заметили на Лазурной улице. Женщина ехала с превышением скорости и совершала опасные маневры. Когда сотрудники Госавтоинспекции велели остановиться, она это проигнорировала, прибавила газу и попыталась скрыться. Во время преследования женщина нарушала ПДД, создавала аварийные ситуации и игнорировала призывы правоохранителей по громкоговорителю.

В итоге полицейский произвел из пистолета два выстрела в колесо автомашины, чтобы его остановить. 41-летняя водитель оказала сопротивление при задержании. Проходить освидетельствование на состояние опьянения она тоже отказалась. За нарушение семи статей административного кодекса ее посадили на 10 суток в спецприемник и обязали выплатить денежный штраф.

Ранее легендарный Snoop Dogg посмеялся над сотрудниками ДПС в России.