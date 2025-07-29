«Страшная авария с фурой»: в Казани на видео сняли последние секунды перед лобовым тараном

В Татарстане на видео попало жесткое лобовое столкновение фуры с Lada

В республике Татарстане большегруз столкнулся с Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«На видео попала страшная авария с фурой в Верхнеуслонском районе. Водитель грузовика Mercedes-Benz, предварительно, выехал на встречку и влетел в «Ладу», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и врезается в белый легковой автомобиль. От удара Lada отлетает в сторону, а фура переворачивается.

По информации канала, в результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого уличная камера сняла ДТП на седьмом километре МКАД. На кадрах видно, как автомобиль, едущий по оживленной дороге, начинает двигаться ближе к обочине, где сталкивается с другой машиной, которая от удара переворачивается на бок и врезается в дорожное ограждение. На записи также указано, что ДТП произошло утром 22 июня.

Ранее реакция москвичей, попавших в жесткое ДТП на МКАД, попала на видео.