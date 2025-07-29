На МКАД на видео попало ДТП на оживленной дороге

На МКАД авто боком влетел в проезжающую машину, и это попало на видео

В Москве на МКАД машина боком влетела в проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Москва, 7 км МКАД», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль, едущий по оживленной дороге, начинает двигаться ближе к обочине, где сталкивается с другой машиной, которая от удара переворачивается на бок и врезается в дорожное ограждение. На записи также указано, что ДТП произошло утром 22 июня.

До этого сообщалось, что массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве.

«На внутренней стороне 104 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал «Дептранс. Оперативно».

Также уточняется, что в районе места аварии затруднено движение транспорта на 2 км. В Дептрансе призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее реакция москвичей, попавших в жесткое ДТП на МКАД, попала на видео.