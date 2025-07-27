«Жуткие крики»: краснодарцы затащили женщину в машину и попали на видео

В Краснодаре на видео попало, как мужчины силой затолкали женщину в авто

В Краснодаре неизвестные ночью затащили женщину в машину и скрылись. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Услышали жуткие крики на улице Героя Яцкова. Когда выглянули в окно, увидели, как человека грузят в автомобиль», — рассказали очевидцы.

По информации канала, местные жители предоставили видео и сообщили о произошедшем в полицию. В настоящее время проводиться проверка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Далее на записи заметно, что люди, сидящие в легковой машине очень испуганы: женщина держится за голову. После столкновения к ним подбегают очевидцы.

Кроме того, в Центральном районе Санкт-Петербурга троллейбус с пассажирами провалился в дорожную яму.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.