Троллейбус с петербуржцами провалился в яму и попал на видео

В Петербурге троллейбус с пассажирами провалился в яму

В Центральном районе Санкт-Петербурга троллейбус с пассажирами провалился в дорожную яму. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Рогатый» транспорт попал в ловушку на пересечении проспекта Чернышевского и улицы Чайковского. Как сообщает источник, там сейчас ведутся ремонтные работы. Троллейбус провалился в яму из-за неровностей дорожного полотна, подробности выясняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел на участке снятого асфальта.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске водитель BMW X3 насмерть сбил женщину и протаранил крыльцо здания городской администрации. Авария произошла вечером 26 июля около 23:43 по местному времени. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль занесло. Машина выехала на тротуар, сбила 32-летнюю женщину и врезалась в крыльцо мэрии. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Ранее уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео.