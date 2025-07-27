Уфимка на Renault Kaptur протаранила несколько авто на парковке, и это попало на видео

В Уфе на видео попало, как женщина на Renault влетела в несколько авто

В Уфе женщина за рулем Renault Kaptur протаранила несколько припаркованных машин. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Авария произошла на днях вечером во дворе дома №52 по ул. Пушкина. 44-летняя женщина за рулем «Рено Каптюр» завела иномарку и тронулась с места. Но по каким-то причинам поехать ей не удалось, она врезалась в «Ладу Ларгус», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль с открытой дверью врезается в четыре припаркованные машины. По информации канала, автомобили получили механические повреждения.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске водитель BMW X3 насмерть сбил женщину и протаранил крыльцо здания городской администрации. Авария произошла вечером 26 июля около 23:43 по местному времени. По предварительным данным, 26-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль занесло. Машина выехала на тротуар, сбила 32-летнюю женщину и врезалась в крыльцо мэрии. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Ранее колесо от грузовика влетело в идущую 10-летнюю девочку в Забайкалье.