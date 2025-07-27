Хищники игнорировали ПДД на глазах у петербуржцев и попали на видео

В Ленобласти на видео попало, как волки бегали по проезжей части

В город Луга Ленинградской области волки бегали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Пару волков встретили под Лугой. Местные жители часто встречают этих животных. Звери уже даже машин не боятся», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два волка бегают по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте.

До этого сообщалось, что в городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При это рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

Кроме того, в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги. По информации канала «Новости Приморья и Владивостока», хищника заметили на трассе, на территории заповедника «Земля леопарда».

Ранее в Уфе шпиц игнорировал ПДД, и это попало на видео.