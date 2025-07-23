На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Уфе шпиц игнорировал ПДД, и это попало на видео

В Уфе на видео сняли, как шпиц перебежал оживленную дорогу в неположенном месте
true
true
true

В Уфе собака перебежала проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Уфе шпиц перебежал дорогу в неположенном месте и сразу побежал сдаваться в полк ГИБДД», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как собака перебегает проезжую часть, по которой едут автомобили.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае водитель фуры предлагал медведю уехать с ним в Коломну.

«Мишка! Иди сюда, иди сюда, Мишка. Мишаня! Ну иди ко мне! Едешь? В Коломну едешь, машань?», — сказал автор видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, как медведь идет возле проезжей части. По информации канала, инцидент произошел возле села Четвертая Гунайка в Туапсинском районе.

Кроме того, в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги.

Ранее самарцы ехали на электросамокате друг на друге, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами