В Уфе шпиц игнорировал ПДД, и это попало на видео

В Уфе на видео сняли, как шпиц перебежал оживленную дорогу в неположенном месте

В Уфе собака перебежала проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Уфе шпиц перебежал дорогу в неположенном месте и сразу побежал сдаваться в полк ГИБДД», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как собака перебегает проезжую часть, по которой едут автомобили.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае водитель фуры предлагал медведю уехать с ним в Коломну.

«Мишка! Иди сюда, иди сюда, Мишка. Мишаня! Ну иди ко мне! Едешь? В Коломну едешь, машань?», — сказал автор видео.

На опубликованных в сети кадрах видно, как медведь идет возле проезжей части. По информации канала, инцидент произошел возле села Четвертая Гунайка в Туапсинском районе.

Кроме того, в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги.

Ранее самарцы ехали на электросамокате друг на друге, и это попало на видео.