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Видео: редчайшее животное гуляло по проезжей части на глазах у приморцев

В Приморье автомобилисты сняли на видео, как леопард гулял по проезжей части
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В Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Приморье на трассе людям посчастливилось запечатлеть красивые кадры леопарда. <…> Пятнистый красавец неспешно переходил дорогу и осматривал свои владения», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги.

По информации канала, хищника заметили на трассе, на территории заповедника «Земля леопарда».

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве.

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