В Башкирии огромный хищник прятался от людей за машиной, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как медведь играл с человеком, сидя за машиной

В городе Межгорье республики Башкортостан медведь прятался от людей за припаркованной машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Межгорье жители уже давно привыкли к таким лесным гостям. На этот раз косолапый сначала разворошил мусорку на улице Советская, а потом решил поиграть в гляделки с сотрудником шиномонтажа», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведь несколько раз выглядывает, сидя за черным припаркованным автомобилем. При это рядом с хищником лежит перевернутый мусорный бак.

До этого сообщалось, что в Хасанском районе Приморского края леопард гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как леопард идет по проезжей части, после чего уходит на обочину дороги.

По информации канала «Новости Приморья и Владивостока», хищника заметили на трассе, на территории заповедника «Земля леопарда».

Ранее в Уфе шпиц игнорировал ПДД, и это попало на видео.