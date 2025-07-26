Автоэксперт Крохмаль назвал сумму, на которую надо штрафовать водителей за непропуск авто со спецсигналами

Автоэксперт Крохмаль: за непропуск авто с мигалками надо штрафовать на 300 тысяч рублей

С водителями, не пропускающими машины с включенными спецсигналами, нужно бороться серьёзнее, заявил в интервью «МК» автомобильный эксперт Константин Крохмаль.

«С теми водителями, которые не пропускают служебные машины с включенными сиренами и мигалками, нужно бороться не с 7 тысячами, нужно бороться с суммой намного больше или вплоть до уголовной ответственности. Потому что сейчас непростое время, и нужно понимать, что машина со спецсигналом выполняет определенную функцию», — сказал эксперт.

По его словам, за непропуск авто со спецсигналами штраф надо увеличить до 300 тыс. рублей.

С 26 июля в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), предусматривающие новые нормы для водителей при появлении специальных транспортных средств с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Речь идет о персональном транспорте, на котором ездят чиновники и их сопровождение. Тем, кто не уступит этим автомобилям дорогу, придется заплатить 7,5 тыс. рублей или распрощаться на год с правами. Юристы и правозащитники в беседе с «Газетой.Ru» осудили эту инициативу.

Незадолго до этого в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.