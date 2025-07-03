Россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию

Россияне стали чаще жаловаться на нарушения ПДД в полицию — по итогам 2024 года жалоб с фото и видео стало больше почти на 30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Благодаря жалобам граждан было пресечено порядка 1,3 млн нарушений ПДД. Среди них 93,8 тыс. приходились на нарушения пешеходов, 70,3 тыс.— на пьяных водителей, 45,4 тыс.— на водителей, которые ездили на машине без разрешения.

Отмечается, что 316 тыс. жалоб поступали с фото- и видеоматериалами. Аналитики отмечают, что по итогам обработки только пятая часть нарушителей была привлечена к ответственности.

Суммарное количество вынесенных штрафов за 2024 год выросло на 6,3% (свыше 255 млн), при этом 93% постановлений оформлено с помощью дорожных камер.

До этого сообщалось, что в России необходимо ввести штрафы до 30 тыс. рублей для перевозчиков, которые допускают опоздания общественного транспорта. Соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов внес глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, объяснив это многочисленными жалобами россиян на постоянные задержки автобусов.

По словам депутата, пассажиры страдают из-за долгого ожидания автобусов как в городах, так и на междугородних маршрутах. Например, в одной только Московской области за прошлый год зафиксировано более 37,5 тыс. жалоб на то, что транспорт курсирует не по расписанию.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция получит комплексы для вычисления лишенных прав водителей.