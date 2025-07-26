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Юрист Взер оценил идею поднять транспортный налог на автомобили старше 15 лет

Юрист Визер: повышение налога на старые авто вызовет раздражение у граждан
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Александр Кряжев/РИА Новости

Идея повысить в России транспортный налог на автомобили старше 15 лет вызовет раздражение у граждан, заявил журналу «За рулем» юрист Николай Визер.

«Акциз и утилизационный сбор автовладелец платит незаметно для себя, а вот для оплаты транспортного налога придется лично доставать деньги из бумажника. А это вызывает ненужное сейчас раздражение. Инициатива РОАД предполагает введение «налога на бедных», а это может очень многим не понравиться», — заявил юрист.

Если владение автомобилем станет непосильно из-за налога, то на рынке окажется большое количество дешевых машин с пробегом, что еще больше снизит продажи новых авто, полагает Визер.

О том, что Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, предусматривающий меры воздействия на автовладельцев для обновления автопарка, стало известно в начале июля 2025 года.

Так, для автомобилей старше 15 лет предложили ввести повышенные ставки транспортного налога и обязанность два раза в год проходить технический осмотр.

По словам президента РОАД Алексей Подщеколдина, нужно «стимулировать россиян избавляться от старых автомобилей, которые выработали свой ресурс».

Российские автодилеры обеспокоены, что парк автомобилей в России быстро стареет. Для обновления, по мнению РОАД, необходимо ежегодно продавать не менее 3 млн автомобилей в течение десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили обложить пошлинами китайские автомобили.

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