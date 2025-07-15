В Госдуме предложили обложить пошлинами китайские автомобили

Китайские автопроизводители активно укрепляют позиции на российском рынке, и отечественная промышленность нуждается в поддержке. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По словам депутата, Россия технологически отстает в автопроме, поэтому необходимо стимулировать развитие полного производственного цикла в стране. Он считает, что нужно поощрять тех российских производителей, которые выпускают ключевые узлы и агрегаты для автомобилей. Одной из возможных мер он назвал введение пошлин на продукцию из КНР, а также повышение утилизационного сбора.

Кроме того, Гартунг подчеркнул важность создания благоприятной экономической обстановки в РФ. Для этого, считает парламентарий, следует снижать ключевую ставку.

«Нам не нужны зарубежные партнеры, мы сами все можем сделать. Мотивировать их локализовать производство не нужно, надо своих мотивировать. Нужно защищать свои рынки, весь мир так делает», — подчеркнул он.

9 июля агентство «Прайм» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры (РОАД) писало, что стоимость импортированного из Китая автомобиля в России на 35% состоит из цены самой машины и на 40% — из пошлин и сборов. Так, китайский автомобиль Jetta VA3 продается в России за 2,5 млн, из которых 900 тыс. рублей — это стоимость самой машины, еще более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз.

На маржу дистрибьютора и дилера для такого автомобиля приходится суммарно 280 тыс. рублей, еще 350 тыс. рублей — это затраты на доставку автомобиля из Китая в Россию.

Ранее сообщалось, что китайские автокомпании снизили цены на новые машины и заманивают россиян в автосалоны.