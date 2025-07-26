В РФ у 3,6 тысячи грузовиков Dongfeng аннулировали паспорта транспортного средства

Quto: в России аннулировали 3,6 тысячи ПТС на грузовики Dongfeng

У 3606 грузовиков Dongfeng в России аннулировали паспорта транспортного средства (ПТС), сообщает Quto.

Основанием для такого решения послужили действия Росстандарта, который признал недействительным Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седельные тягачи Dongfeng GX. Причиной стали выявленные серьезные расхождения между серийными грузовиками, поступавшими в продажу, и теми образцами, которые дистрибьютор предоставлял для сертификационных испытаний.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса и в случае необходимости обновление программного обеспечения.

Также «Росстандарт» объявил отзыв в России 2,2 тыс. кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья.

Ранее сообщалось, что в автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность.