В автомобилях Volvo нашли серьезную неисправность

Volvo отзовет в России кроссоверы XC60 и XC90 из-за риска бракованных аккумуляторов

Компания Volvo отзовет в России для ремонта автомобили XC60 и XC90 из-за выявленной неисправности, сообщает «Авто.ру».

«Отзыв затронет 280 кроссоверов XC60 и XC90, реализованных на российском рынке в период с 2020 до 2022 года. На отозванных автомобилях проверят и, при необходимости, заменят ячейки высоковольтной аккумуляторной батареи, которая может перегреваться», — сообщает портал.

До этого сообщалось, что в России будет отозвано 468 кроссоверов Voyah Free.

Причина отзыва транспортных средств: выявление и предотвращение причинения вреда, связанного с обращением продукции Dongfeng Motor Corporation по причине возможного функционирования интерфейса не на русском языке.

На транспортных средствах будет произведена проверка языка функционирования интерфейса.

Ранее сообщалось, что в пикапах Toyota Tundra обнаружили опасный дефект.