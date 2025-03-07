Toyota отзовет в России кроссоверы Highlander из-за дефектных сидений

Корпорация Toyota отзовет в России 2,2 тыс. кроссоверов Highlander из-за дефекта каркаса заднего сиденья. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыв затронет 2233 автомобиля, проданных в России с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023-го. У этих машин спинка заднего дивана состоит из двух секций, складывающихся в пропорции 60% на 40%.

«Возможно, некоторые точки на концах средней планки спинки сиденья со стороны, составляющей 40%, не имеют минимального радиуса, соответствующего требованиям стандарта UN ECE R.21. EC. Средняя планка (включая торцы) покрыта поролоном», — описывается дефект в сообщении ведомства.

В случае ДТП, когда часть сиденья сложена, пассажир может коснуться планки каркаса, что увеличит риск получения травмы. На всех машинах, подлежащих отзыву, каркас спинки сидений будет скорректирован.

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