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Движение по Крымскому мосту перекрывали

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на транспортном переходе.

Движение перекрыли в 0:35 мск субботы. Причины не назывались.

Накануне днем в пробках на подъезде к Крымскому мосту застряли почти 1,5 тыс. автомобилей. Примерно такие же заторы наблюдались у этого моста в 8:00 25 июля.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела «уникальную операцию» и заминировала опоры Крымского моста. По информации ведомства, одно из взрывных устройств было активировано. Проведение операции контролировал лично председатель СБУ Василий Малюк.

В Telegram-канале «Крымский мост: оперативная обстановка» сообщалось, что утром на переправе приостанавливали движение транспорта. Позже в министерстве транспорта РФ заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Новость дополняется.

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