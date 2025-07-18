В Крыму запретили выкладывать в сеть кадры работы ПВО и атак ВСУ

Аксенов: в Крыму ввели запрет на публикацию данных о работе ПВО и о БПЛА

На территории Крыма ввели запрет на публикацию фото и видео о работе противовоздушной обороны и о БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава регионе Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, на территории Крыма вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото и видео, географических координат и другой информации, которая позволяет определить места размещения ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений.

Речь также идет о фото и видео последствий терактов, диверсий и других чрезвычайных происшествий.

Запрещается также снимать места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов.

14 июля в Крыму сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю женщину, которую подозревают в работе на Службу безопасности Украины.

По данным ведомства, она планировала взорвать автомобиль российского офицера Минобороны в преддверии Дня Победы.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанная имеет двойное гражданство — России и Украины — и, по версии следствия, была завербована украинскими спецслужбами. Ей якобы передали взрывное устройство западного производства, которое она должна была использовать для атаки на российского военнослужащего.

Ранее ФСБ предотвратила поджог административного здания в поселке Краснодарского края.