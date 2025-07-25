Кроссоверы Exeed подешевели в России на 100—490 тысяч рублей

В России снизились цены на кроссоверы Exeed, сообщает портал Quto.

В частности, флагманский семиместный Exeed VX отныне стоит 5,84 млн рублей, а цены снизились на 100 тыс. рублей. Снижена стоимость всех комплектаций модели TXL. Дилеры просят за автомобиль от 3,6 млн рублей, а размер скидки равен 480 тыс. рублей.

Кроссовер Exeed LX подешевел на 350 тыс. рублей во всех комплектациях, а цены на машину начинаются от 2,79 млн рублей.

До этого стало известно, что стоимость импортированного из Китая автомобиля в России на 35% состоит из цены самой машины и на 40% — из пошлин и сборов. Данные приводит Ассоциация «Российские автомобильные дилеры (РОАД).

«Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 млн рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тыс. рублей - это стоимость самой машины. Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз», — отмечается в сообщении РОАД.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.