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Цена китайского автомобиля в России на 40% состоит из пошлин и сборов

РОАД: стоимость китайского авто в России на 40% состоит из пошлин и сборов
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Jetta

Стоимость импортированного из Китая автомобиля в России на 35% состоит из цены самой машины и на 40% — из пошлин и сборов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД).

«Так, на примере китайского автомобиля Jetta VA3 ценой чуть более 2,5 млн рублей РОАД выяснили, что лишь 900 тыс. рублей - это стоимость самой машины. Более миллиона рублей приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз», — отмечается в сообщении агентства.

На маржу дистрибьютора и дилера для такого автомобиля приходится суммарно 280 тыс. рублей, еще 350 тыс. рублей — это затраты на доставку автомобиля из Китая в Россию.

Автомобили Jetta VA3, взятые для примера при расчете, производятся в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Марка Jetta была создана специально для китайского рынка.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о смене главы Росаккредитации на фоне скандала с выдачей свидетельств о безопасности без осмотра машины.

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