Стало известно, когда в России начнутся продажи пикапов Oting Z9

Пикап Oting Z9 прошел сертификацию, продажи автомобилей в России начнутся в сентябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Oting.

Z9 станет флагманской моделью марки Oting в России. Автомобиль представляет собой полноразмерный пикап с двигателем Mitsubishi мощностью 258 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF, которая используется в спортивных BMW, а также полным приводом с 12 режимами вождения.

Габариты модели составляют 5520 мм х 1960 х 1950 мм, колесная база — 3300 мм, клиренс — 270 мм.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи автомобилей Tenet.