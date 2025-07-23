Стало известно, когда в России начнутся продажи автомобилей Tenet

Новый российский автомобильный бренд Tenet начнет продажи кроссоверов в августе 2025 года. Об этом 22 июля сообщает портал «Китайские автомобили».

«Продажи трех моделей Tenet — кроссоверов T4, T7 и T8 — начнутся в России в августе-сентябре. Эту информацию представители марки довели до дилеров на состоявшейся накануне конференции», — сообщает портал.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

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