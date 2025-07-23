В Москве последние секунды перед тараном Hyundai попали на видео

В Москве жесткое ДТП с Hyundai на Варшавском шоссе попало на видео

В Москве автомобиль врезался в заднюю часть Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Варшавское шоссе», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, который стал участником аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина ускоряется и врезается в остановившуюся иномарку.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Кроме того, в Москве перевернулся автомобиль с человеком в салоне. На кадрах видно, что машина лежит на крыше. На место ДТП прибыли спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

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