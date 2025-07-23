Автомобиль с москвичом перевернулся на проезжей части и попал на видео

В Москве перевернулся автомобиль с человеком в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Автомобиль перевернулся на пересечении улиц Липчанского и Рождественской», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия автомобильной аварии на видео. На кадрах видно, что машина лежит на крыше. На место ДТП прибыли спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. На записи также заметно, что в результате аварии движение на двух полосах из трех затруднено.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Ранее кроссовер утонул в Новой Москве и попал на фото.