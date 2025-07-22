Автомобили с красноярцами разлетелись после жесткого удара, и это попало на видео

В Красноярском крае на видео попало жесткое ДТП с Lifan и Mazda

В Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«По предварительной информации, сегодня на 38 км автодороги Шарыпово-Назарово 25-летний водитель автомобиля «Лифан», двигаясь в сторону г. Шарыпово, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением 33-летнего водителя, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате автомобильной аварии Lifan съехал с проезжей части, упал в кювет и перевернулся. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель китайской машины находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

До этого сообщалось, что в ДТП на Камчатке пострадали семь человек, еще одна девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве.