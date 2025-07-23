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Кроссовер утонул в Новой Москве и попал на фото

В Новой Москве кроссовер ушел под воду
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Telegram-канал Агентство «Москва»

В Новой Москве кроссовер утонул в пруду. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Паркетник утонул в пруду в Новой Москве. Спасатели проверили субмарину в деревне Зверево в Новофедоровском – она оказалась беспилотной, без людей. Как автомобиль попал в воду, выясняют оперативные службы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль почти полностью ушел под воду.

До этого сообщалось, что в Москве люди оказались заблокированы в автомобиле из-за сильного ливня.

«Москвичи не могут выйти из своей машины из-за сильного ливня и потока воды. По данным SHOT, брат с сестрой заперты в салоне своего Vortex в Ореховом проезде в районе Зябликов», — говорится в сообщении. На опубликованных в сети кадрах видно, что дорогу вокруг автомобиля затопило.

Затопило также улицу Бахрушина в центре Москвы, там »появилась река». Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как автомобили проезжают по полностью затопленной дороге. На проезжей части также заметны волны.

Ранее самарцы ехали на электросамокате друг на друге.

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