В Москве ввели штрафы для водителей такси за отсутствие аттестации

Мосгордума приняла закон о штрафе для водителей такси за отсутствие аттестации

В среду, 21 мая, Московская городская дума приняла закон о штрафе в 5 тыс. рублей за отсутствие у таксиста аттестации, сообщает РИА Новости.

«Водителей такси в Москве, не прошедших обязательную аттестацию, ждет штраф. Соответствующие изменения по инициативе фракции партии «Единая Россия» внесены в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы на заседании столичного парламента», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Аттестация таксистов Москвы и Подмосковья стала обязательной с 1 марта 2025 года. Заказы могут брать только те водители, которые ее прошли.

Аттестация включает в себя вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Пройти аттестацию можно онлайн в любое время в личном кабинете в системе КИС «АРТ».

На сегодняшний день аттестацию прошли более 80 тыс. водителей, что составляет более 50% от 150 тыс. «активных» таксистов в Москве и Подмосковье. Срок действия результатов аттестации составляет два года.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили.